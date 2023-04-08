解放軍東部戰區區組織環台「聯合利劍」演習，我國防部稱，陸編組軍機、艦今天上午分別自北、中、南逾越海峽中線，迄11時止偵獲殲10、殲11及殲16等型機42架次，其中逾越中線及進入西南空域計29架次；共艦計8艘次。而 2天前出現在台灣東部外海200浬的陸山東號航空母艦（CV-17），根據日本防衛省公佈的信息，山東號隨行的水面艦艇數量為1艘飛彈護衛艦和1艘綜合補給艦，做為對比，在台日附近活動的美國航母打擊群隨行水面艦數量為7艘。

🇨🇳 🇺🇸🇹🇼 Acerca de las tensiones en el sudeste asiático: ¿qué está pasando en Taiwán?

Ayer, en respuesta al viaje de la presidenta taiwanesa, Tsai Ingwen, a EE. UU., y tras sus conversaciones con el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy... pic.twitter.com/vAoBSxKHxJ — Rybar en Español (@RybarESnoficial) April 7, 2023

綜合政府公開資訊以及相關報導，日本防衛省聯合參謀本部表示，中國大陸航空母艦山東號，於6日（四）自鳩間島南方約186英里處向東航行，日本海上自衛隊派出了護衛艦澤霧 （DD-157）跟蹤監視。山東號的隨行水面艦為054A型飛彈護衛艦柳州號（FFG-573）和5萬噸級901型大型綜合補給艦 （967）。

The Chinese Aircraft Carrier Type-002 “Shandong” reportedly spotted yesterday by Cantonese Fishermen to the East of Taiwan. pic.twitter.com/CEu6X8uGCB — OSINTdefender (@sentdefender) April 8, 2023

而作為對比，尼米茲號航空母艦（CVN 68）打擊群（CSG-11/NIMCSG）也在台灣東面至日本之間活動，就去年10月美國海軍報導，戰力組成為1艘尼米茲級航母、1艘巡洋艦以及6艘飛彈驅逐艦。CSG-11打擊群組成為旗艦尼米茲號航空母艦，水面艦組成為提康德羅加級巡洋艦（Ticonderoga-class cruiser）碉堡山號（CG-52），以及伯克級飛彈驅逐艦，迪凱特號（DDG-73）、約翰·芬恩號（DDG-113）、保羅·漢彌頓號（DDG-60）、鍾雲號（DDG-93）、韋恩・梅耶號（DDG-108）和肖普號（DDG-86）。