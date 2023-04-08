新冠疫情為人們的生活帶來不可抹滅的影響，卻也激發醫療科技的突破。在短時間內，科學家研發出對抗新冠病毒的疫苗，進行大量生產，挽救了許多生命。莫德納藥廠表示，基於類似經驗，有信心做出適用癌症、心血管及自體免疫疾病的疫苗，最快2030年前就能問世。

英國《衛報》報導，美國藥廠莫德納（Moderna）首席醫療官柏頓（Paul Burton）表示，受益於新冠mRNA疫苗的經驗，他們目前正著手研發癌症疫苗，「這種疫苗將是非常有效的，它能拯救成千上百萬人的生命。我想我們能針對多種不同腫瘤，向世界各地的人們提供客製化癌症疫苗。」

他還說，多種呼吸道感染症也能透過注射一劑疫苗來加以預防，讓脆弱族群可同時獲得保護，免於新冠病毒、流感和呼吸道融合病毒（RSV）的侵害。而mRNA療法則可用來對付目前尚無藥物治療的罕見疾病。

柏頓表示：「從現在起10年後，我們將接近這樣一個世界：（科學家）可以辨識疾病的遺傳原因，再透過以mRNA為基礎的技術，以相對簡單的方式進行編輯、修復。」mRNA療法透過教導細胞製造一種蛋白質來觸發人體對疾病的免疫反應。

莫德納藥廠在今年1月公布了預防呼吸道融合病毒的後期試驗結果，證明實驗中的mRNA疫苗有效率達83.7%；連同另一款針對皮膚黑素癌的疫苗，雙雙獲得美國食品藥物管理局（FDA）認定為突破性療法，可望加速審查通過。

輝瑞（Pfizer）藥廠也開始招募人員進行mRNA流感疫苗的後期臨床試驗，並與德國生技公司BioNTech合作，將目光投向帶狀皰疹等其他傳染病。

輝瑞藥廠發言人說：「透過開發新冠疫苗，我們學到mRNA研發的整體方法，在短短1年內就獲得10年的科學知識。」