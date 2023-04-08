大學生開車到花蓮露營，違規左轉釀意外。（消防局提供）

今天上午7時許，花蓮客運車行經省道台11線花蓮豐濱鄉豐濱村永豐路段47.7K處時，與對向小客車發生擦撞後，失控撞破一旁橋梁護欄，整輛車摔落下方坡坎，釀1死4傷重大事故，客運車上摔出車外死亡的女子，身分被確認是當地豐濱鄉靜浦村長黃建治的妹妹，黃村長難過的說，妹妹搭公車到花蓮上課，返家途中卻遭此噩耗，家屬哀痛無法接受。

至於肇事原因，警方依據目擊者描述，當時小客車要左轉進台11線路旁的露營區，公車煞車不及才撞上，接著衝破「深橋」護欄翻落橋下。初判小客車在劃有雙黃線、禁止左轉處，「左轉車違規跨越雙黃線」，且沒有注意到車前狀況，未發現對向花蓮客運車急駛而來，不過，警方調閱客運行車紀錄裝置，當地限速60公里，發現事故發生時客運車速來到90公里。

小客車駕駛是21歲柯姓大學生（新北市人），與同學共7人分乘兩台車來花蓮旅遊露營，柯男幸運未受傷，乘客同學輕傷。

警方公布車禍最新死傷名單，客運車上共有6人，1死、2重傷（由花醫豐濱分院轉送慈濟醫院）、2輕傷，1人幸運沒受傷；另外小客車車上柯姓駕駛（大學生）共2人，與同學共7人開兩部車到花蓮露營，他幸運未受傷，同學乘客輕傷送醫，酒測值均為零，都有駕照。

花蓮客運車上不幸死亡的女子，為家住豐濱鄉靜浦部落的55歲黃女子，他的哥哥村長黃建治聞訊趕到豐濱分院，傷心不已。他說，妹妹是單親，育有4個孩子，都已經長大，妹妹平日在餐廳當服務生，只知道她到花蓮市區上課，今天一早搭公車返家，希望警方查明肇事原因。

花蓮縣長徐榛蔚上午接獲車禍消息後，取消所有行程趕往現場了解救援狀況，隨後也前往醫院探視傷患。