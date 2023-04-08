美國聯邦眾議院外委會主席麥考爾率團6日抵台訪問，當天即與副總統賴清德會面，但因當時蔡英文總統仍在洛杉磯與聯邦眾議院議長麥卡錫會面；因此延到今蔡總統接見麥考爾後才發新聞稿公開，賴清德當天致詞強調，盼民主陣營團結合作，共同捍衛和平與民主；麥考爾致詞表示，希望對台軍售能儘快交付，讓台灣強化防衛能力，保護自己不受外在威脅。

賴清德提到，麥考爾主席曾經引用一句諺語「政治止於大海之濱」，強調國家團結對外才有力量。今天，美國國會不管是麥卡爾或麥卡錫，都用行動闡述此諺語的意義。未來希望台灣能進一步團結，民主陣營也能團結合作，共同捍衛和平與民主。

賴清德6日下午接見麥考爾訪問團致詞時指出，在台海情勢趨於緊張之際，麥卡爾及訪團議員們用行動表達對台支持，帶給台灣人民溫暖、信心和力量，他表達衷心感謝之意。

他說，感謝美國政府在蔡總統出訪友邦瓜地馬拉與貝里斯過境美國時給予的禮遇，展現台美關係深厚密切，也感謝美國眾議院議長麥卡錫率領跨黨派議員，在加州雷根總統圖書館熱烈歡迎蔡總統，並進行雙邊會談。不僅以行動再次表達支持台灣，也堅定地向國際社會傳達民主世界捍衛和平的決心，不容許極權主義打壓任何一個國家。

他表示，這一年多來，各國從Covid-19疫情中逐漸復甦，但國際社會並不平靜，極權主義趁勢崛起，對外進行侵略、發動戰爭，包括俄羅斯侵略烏克蘭、中共在台海軍事演習，對國際社會帶來動盪不安。面對複雜國際情勢，台灣雖然在面對極權主義的第一線，但他要向大家宣示台灣堅定捍衛國家安全、維護民主、自由及人權的決心，並希望能與理念相同的民主國家共同維護世界和平與穩定。

他認為，台灣人民熱愛和平，也知道和平無法靠屈服獲得，無法單方面靠侵略者給予。雷根總統曾說過「實力才會帶來和平」，蔡總統也特別強調「和平靠國防，國防靠全民」，正所謂備戰才能避戰，能戰才能止戰。台灣了解區域和平穩定的責任，今年整體國防預算已達5000多億台幣，並根據全民國防理念來調整兵力部署，希望展現守護台灣、維護印太和平穩定的決心。

賴清德感謝美國國會通過《國防授權法》，有許多維護台灣國家安全的倡議，以及《綜合撥款法》提供台灣軍事融資的機會，希望這些倡議在未來能一一實現，台灣採購的國防武器也能儘早撥付。

他表示，台美之間國家安全和經貿合作都相當重要。經貿合作除了能促進台美雙方人民與企業的利益，也有助於全球產業供應鏈的完整，對世界經濟發展有所助益。

他說，「台美21世紀貿易倡議」已經在今年初完成第一階段談判，期盼台美能簽訂雙邊貿易協定，加強雙方經貿合作。台灣以半導體為核心的科技產業也非常希望與美國合作，在國際經濟繁榮進步發展上有進一步貢獻。

賴表示，台灣不大，卻是國際上一股良善力量，在世界繁榮與穩定發展上，也願意扮演正面、關鍵力量。今天，台灣願意與國際社會合作，未來，也希望在關鍵時刻，國際社會能擁抱台灣。

麥考爾致詞時表示，這次跨黨派訪團不僅代表民主黨或共和黨，而是代表全美國對台灣的支持。他也恭賀蔡總統成功完成一次歷史性的訪問，與美國高層有良好互動及會面，透過這些行動來重申台美雙方的聯盟。

麥考爾提到，台灣締造了非常成功的經濟，包括對全世界至關重要的半導體產業，扮演全球經濟的關鍵角色。他非常期待美國國會努力推動與台灣簽訂自由貿易協定及「避免雙重課稅協定」，以確保台灣能在美國進行公平的投資。

麥考爾說，美國會支持並保護台灣，這也是眾議院外交委員會的目標，希望對台軍售能儘快交付，讓台灣強化防衛能力，保護自己不受外在威脅。

麥考爾說，訪團對此行所展現的對台支持感到非常自豪。台灣不畏強權，勇敢面對鄰國巨人，而蔡總統的勇氣對台美雙方都是非常大的啟發。他期待未來幾天的會晤，能進一步強化台美、區域及全世界盟友間的夥伴關係。