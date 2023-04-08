桃園捷運綠線正如火如荼施工，其中G13站到G32站（蘆竹、大園區之間）可望優先通車，捷運工程局指出，關鍵在滲眉埤北機廠，埤塘若採一般曝曬，曠日廢時恐延宕，新市府上任後檢討，決定採土方拌合水泥，也能克服下雨無法施工等問題，力拚2026年分階段通車。

桃園市大園、蘆竹區交界的滲眉埤水利池和周邊農田，2006年被發現長期受宇鴻公司汙染，底泥檢測出重金屬和廢棄物，前市長鄭文燦團隊考量滲眉埤用地範圍內私有土地不到2成，不用拆遷民宅，又可活化再利用因重金屬汙染荒廢的土地，決議將原址在南崁區都市計畫西北側農業區的捷運綠線北機廠，遷移到滲眉埤，並交由環保局整治。

環保局水保科斥資1.38億，2021年1月終將滲眉埤汙染改善完成，同年3月26日邀集水務局、捷工局及農田水利署桃園管理處辦理土地點交作業。捷工局長劉慶豐說，上任後發現滲眉埤北機廠用地規畫方案未定，連土地都尚未夯實，成捷運綠線可優先通車路段G13至G32的要徑，立即加快速度推展。

劉慶豐說，北機廠原本是埤塘，土壤爛泥含水量過高必須翻曬，如按照一般施工方式及順序，無法於1年內完成，經專管顧問檢討，決定將原有土方混合水泥，預估地質改良約要半年，期間也請包商加速北機場設計和發包。

劉慶豐說，北機廠建物包括行控中心、主維修廠駐車廠、主變電站、土木軌道廠等廠房，要在1年至1.5年內完工，軌道、供電、號誌和通訊設備安裝也要1.5年，接著還要1年測試穩定性、初勘、履勘、模擬演練等，會加緊趕工並重疊施工，力拚G13至G32路段在2026年優先通車。