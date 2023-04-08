111學年度UVL大專排球聯賽公開女一級決賽，尋求三連霸的台北市大3比0勝中正大學，連5年晉冠軍戰，志在重返榮耀的台灣師大也以直落三勝高雄師大，連續第23年闖冠軍戰，9日下午6時將捉對爭冠。

這項比賽8日續在在中原大學體育館較勁，公開女一級冠軍戰9日下午6時登場，這是台北市大和台灣師大連續第五年在冠軍戰對決，前四次對壘雙方2勝2負平分秋色。

女一級首場四強賽由台北市大對中正大學，第一局前半段戰況膠著，中正大學一度以7比5領先，北市大蔡沁瑤攻擊得分成7比7後打出18比10好波，25比17拔得頭籌。

隨後台北市大順手接管比賽，25比15、25比18再下兩城直落三大勝而返，連五年晉冠軍戰。此役台北市大三人得分上雙，林書荷、蔡沁瑤都拿下11分，林芳妤10分。

和複賽相較，台北市大此役表現判若兩隊。執行教練「小牛」鄧衍敏說：「複賽時因為撞到企業排球聯賽，球隊重心放在企聯，沒時間調整，決賽前有兩周空檔讓我們好好再調整，今天雖然有進步，但應該還可以更好。」

中正大學鄭伊伶11分最佳，段妤臻8分次之，雪上加霜的是，昨天對台北商大貢獻12分的主攻手洪嬿筑，在第二局膝蓋受傷被抱下場，季軍戰能否上場，還得視傷勢而定。

另役台灣師大對高雄師大也是波瀾不興，臺灣師大在葉于雯得14分、黃蔓亞12分、龔詩雯10分帶動下，以25比21、16、18勝高雄師大，連續第23年闖進金牌戰。高雄師大以劉雙菱得13分最佳。

台灣師大教練曾華鈺表示，複賽結束後有特別針對攔網下工夫，並要求球員發球時加壓。「我隊只要在接發球、防守能快速反擊，就不容易出現亂流，今天主攻手剛上場時還是有點怕怕的，出手的角度和時間點還可以更精準些。」