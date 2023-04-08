全民普發現金6000元將於4月10日開放ATM領現，從4月10日到10月31日期間，只要持提款卡到指定ATM機台操作，並備妥身分證字號、健保卡號，就能領取現金6000元，跨行也免收手續費，台鐵各車站ATM多數均可提領，民眾可多加利用 ，避免郵局排隊之苦。

警政署鐵路警察局台中分局指出，政府將於4月10日開放ATM提領全民共享普發現金6000元，目前已發現詐騙集團透過架設不法網站，來騙取民眾登入或連結以騙取個資，相繼而出的則是詐騙簡訊及詐騙電話，遇有佯稱為政府機關人員打電話、傳簡訊，應提高警覺切記「不點擊、不填輸、不匯款」。

鐵警表示，將在各台鐵車站ATM處加強巡邏，維護民眾提款安全。（鐵警台中分局提供／張妍溱台中傳真）

台中分局表示，民眾若接獲詐騙簡訊及詐騙電話，可撥打反詐騙165專線及110向警察確認，為使民眾得以了解及提高警覺，鐵路警察局台中分局已於站區各ATM張貼防制詐騙之宣導警語，並協請台灣鐵路管理局推播反詐騙標語。

鐵警呼籲，民眾提款時亦請多加留意周邊人員，避免成為不肖人士覬覦的對象而不自知，遇有緊急情況請儘速撥打110或先行下載警政署APP「110視訊報案」，可即時將定位資訊提供警方趕抵，並同步錄影保全人員及證據安全鐵路警察局台中分局，在各台鐵車站ATM處加強巡邏，維護民眾提款安全。