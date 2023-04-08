家中經營玻璃加工產業的林德龍，因為經常前往各地品嚐美食，養成挑剔的味蕾，疫情三年，在家研究料理，8日更在親友鼓勵下到台中麻園頭溪旁開設龍德私廚招待所，全採預約制，主打花膠、龍蝦等高貴食材料理，並將搶進電商市場，要賣花膠、八寶魚頭鍋、海鮮佛跳牆等頂級料理。

林龍德家中經營工廠，從小跟隨父親從事玻璃加工產業，有空就前往各地餐廳品嚐美食，奠定挑剔的味蕾，疫情三年，愛好美食的他在家研究料理，在親友鼓勵下跨界出擊，以高級料理再出發，並打造河邊的私廚招待所。

選擇西區落腳的龍德私廚招待所採用預約制，8日盛大開幕。（馮惠宜攝）

林龍德表示，自己不缺錢，最大興趣就是料理，口味嚐過一遍就不會忘記，他拿手的料理如金湯大排翅、花膠，湯頭則以古法精心熬製，包括母雞、豬後腿、金華火腿、日本干貝及秘製胡椒香料等，濃郁甘甜、海味十足。

疫情期間，林龍德發現環境變數未來可能成為常態，因此同步經營電商平台，銷售鹿港著名的金湯大排翅、花膠、珍品八寶魚頭鍋與台灣各地老饕美食，讓不方便出門的民眾也有機會享用美食。未來，也將拓展至美國、日本、大馬、巴西等地，預計第二季即可上線，將台灣美食行銷到海外。