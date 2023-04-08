許多人喜歡吃水煮蛋，不過究竟該如何「完美剝殼」總讓人頭痛，有日本網友就分享小撇步，只要在水煮蛋敲出一個小缺口後，再放入保鮮盒裡搖晃數秒，就能一口氣處理許多水煮蛋，而他也進一步分享沒有保鮮盒的徒手剝蛋妙招，讓水煮蛋不再坑坑疤疤。

日本媒體《grape》報導，一名擁有1.7萬粉絲的IG網友日前發布影片，分享能替水煮蛋剝殼的完美技巧，從影片中可見，她先將煮熟的蛋敲出一個小缺口，接著放入一個保鮮盒當中，裡面還倒了少許的開水，蓋上蓋子後用力晃動數秒，接著就能輕鬆將整個蛋殼剝除。

另外，若只需要剝一顆水煮蛋，敲出缺口後，再將蛋在平面上輕輕壓著來回滾動數次，也能達到相同的效果，影片裡一共剝了5顆水煮蛋，每顆都是光滑又渾圓，看起來相當美觀。

而過去也有網友分享其他煮蛋的小撇步，可以在鍋裡加入適量白醋、食鹽，會更好剝殼，建議最好在冷水下鍋，否則水滾後恐會讓雞蛋不斷翻動、碰撞，導致蛋殼破裂，且冷水下鍋能讓雞蛋受熱更均勻，當大火煮開後，再轉小火煮8分鐘即可。