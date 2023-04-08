適逢畢卡索逝世50周年，台南市文化局舉辦「張惠華教授收藏分享展」張惠華是國際毒物專家，他擔任國衛院職務時，與時任衛生署長陳建仁建立抗SARS友誼，陳建仁8日以行政院長身分出席活動，以一幅「格爾尼卡」畫作舉例，認為追求和平、不要戰爭很重要，過程需有捍衛和平的勇氣。

前國衛院國際毒物專家張惠華教授在台南市立圖書館永康總館舉辦分享畫展，將一生收藏的90幅畢卡索畫作公開，從8日展示5月14日。

張惠華表示，圖書館是學習的地方，透過展覽，讓南臺灣民眾知道什麼是畢卡索，他鼓勵中學生來看展，盼透過導覽體驗人文藝術。

台南市長黃偉哲感謝張惠華提供畢卡索作品展覽，雖是複製品，但已獲畢卡索家族同意授權，讓大家有幸一覽名家藝術畫作。

行政院長陳建仁（前排中）到永康總圖參加張惠華教授的畢卡索分享畫展，參觀前先與大家合影留念。

陳建仁2003年擔任衛生署長期間，曾與張惠華合作抗SARS，彼此建立友誼，8日出席開幕會，以一幅傳爭的畫作「格爾尼卡」為例，從畫中彷彿看到民眾尖叫與啼哭聲，甚至產生悲傷感。認為追求和平、不要戰爭很重要，過程中也需要捍衛和平的勇氣。

這場展覽以「永生的鬥牛士」為主題，張惠華主持「以愛為名」、「你也許不知道的畢卡索」2場座談會，開放報名已額滿，台南市文化局加開網路直播場，反應熱烈。