蔡英文總統昨日結束出訪行程回台，今（8）日上午8時中共「東部戰區」宣布將進行「環台島戰備警巡和聯合利劍演習」。蔡總統對此表示，對於台海周邊的安全情勢，「我們都有即時的掌握」，國軍和國安單位也正24小時堅守崗位，守護國家安全，國人可以安心。

蔡英文總統今日在台北賓館宴請宴請美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）訪問團，對於軍演，蔡英文總統表示，在結束與麥考爾訪問團的交流後，她也隨即回到總統府聽取簡報。

蔡總統說，對於台海周邊的安全情勢，「我們都有即時的掌握」，國軍和國安單位也正24小時堅守崗位，守護國家安全，國人可以安心，也請給國軍和海巡弟兄姊妹最大的支持。台灣會和世界上所有熱愛民主的夥伴站在一起，共同負起確保區域穩定繁榮的責任。

蔡總統也提到與麥考爾的互動情況，她說，長期以來，美國國會是推動台美關係發展的關鍵力量，尤其麥考爾（Michael McCaul）主席所領導的外交委員會，更扮演重要的角色。

蔡總統指出，美國眾議院剛開議，就以壓倒性的比數，通過「台灣保證落實法」，另外，包括2023會計年度的「國防授權法」、「綜合撥款法」等，都納入了多項強化區域安全合作、支持台灣提升防衛戰力的倡議。這是美國國會跨黨派合作，以立法的方式，實踐對台灣安全的承諾。