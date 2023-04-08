台東某高職校長3年多前在校園內遇到該校女老師，乘與其打招呼之際，以手摸及用力捏擠女師右腰際，女師提告性騷擾，該校長則辯稱患有板機指跟隧道症候群，所以他不知道。但是法院從校長事後給女老師在LINE留言過於謙卑不合理，認校長有性騷擾，二審駁回上訴，判6個月徒刑定讞，可易科罰金。

台東地方法院和高等法院花蓮分院判決書中指出，該名校長在2019年11月16日晚上8時許，在學校警衛室旁的機車棚與女老師偶遇，竟乘女老師與其打招呼不及抗拒之際，以摸及用力往內捏擠2下方式觸摸女老師身體隱私部位的右腰際，對女老師性騷擾。

該校長在警方、檢察官、法院調查時辯稱，有板機指跟隧道症候群，反應比一般人慢8至10倍，所以可能有碰到，只是他不知道，但因女老師當晚有傳簡訊給他，感覺到身體被侵犯騷擾，心情很不好。他當一個校長認為應該以和為貴，所以當下就跟女老師道歉。

不過法院檢視校長陸續傳給女老師的訊息「真是非常非常對不起，後學向您致歉！實在對不起，可能是無心之過，實在失禮了，造成您困擾，後學實在慚愧。萬分抱歉。」、「早安！後學感到十分不安與惶恐，玩笑的言行造成您的困擾，深深歉疚！再次向你致歉！萬分對不起」。認為校長確實有女老師指控的行為。

法院認為，面對女老師指控性騷擾，校長可能導致涉及刑事犯罪，甚至可能面臨教師法最嚴重懲處終身不得聘任為教師，若校長確實未做女老師所指控性騷擾行為，縱使再謙卑的人，亦不致於後續回應或發給女老師訊息中，從未有任何否認、辯駁或質疑女老師為何要指控他，而陷於不利境地或蒙受不白之冤之理，反而像一般做錯事者的反應，頻頻道歉，向女老師表達慚愧、抱歉萬分，顯然違背常情。