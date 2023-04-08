有意參選明年台北市內湖、南港區立委的吳欣岱，8日舉辦台灣基進台北黨部暨服務處開幕茶會，特別的是，民進黨陣營從衛福部前部長陳時中、中央疫情中心指揮官王必勝、內政部前部長徐國勇、前立委姚文智等人都到場支持。下架立委高嘉瑜氣氛濃厚，徐受訪更表示，自己全力支持吳欣岱，兩人誰表現好民眾會看，「我覺得吳欣岱非常優秀，高嘉瑜我不評論。 」

陳時中受訪則表示，他這一次來參加是受吳欣岱邀請，在本土化、維持本土的力量上，不管個人、政黨或團體，只要基本上能照顧弱勢、維護主權，大家都應該盡量合作、互相鼓勵。

陳時中被問到是否在明年立委選舉支持吳欣岱？陳時中回應，這次並沒有講到要參選立委的事情，他剛講得很清楚，只要大家理念相同，要維護台灣主權、要照顧弱勢，大家都可以互相合作。至於2024是否支持吳欣岱？陳時中表示，等到大家都開始報名（登記參選）以後再說，到時候再看。

徐國勇也表示，港湖這次可能都是女生在選、女力當道，吳欣岱是優秀的年輕醫師，能當外科醫師一定是最優秀，樂見她能為港湖地區服務，自己一定全力支持。

至於是否擔心會違反黨紀？徐國勇指出，自己支持吳欣岱但沒有不支持民進黨，「像賴副總統我一定全力支持。」 媒體也追問要支持高嘉瑜還是吳欣岱，徐國勇回應，這就看大家怎麼表現，兩人誰表現好民眾會看，「我覺得吳欣岱非常優秀，高嘉瑜我不評論。」