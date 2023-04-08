大陸今年大學畢業生超過1150萬人，人數總量創新高，面對就業市場壓力沉重，不少大陸青年「緩就業」，選擇攻讀博士學位。但值得關注的是，過去陸生深造，主要首選歐美地區，如今漸轉往東南亞，且又以馬來西亞最受青睞，主因在於馬國大學多採全英語授課，且生活成本相當於大陸二線城市，求學具高性價比，考生因此不乏來自北京大學、南京大學與中國科學技術大學等名校碩士生。

根據「網易文創」報導，依照中國留學市場的傳統情況，陸生出國就讀碩博士班的國家地區選擇，仍以歐美澳加為首選，其次為港澳地區和日韓，最後才是東南亞國家。

但一名在馬來亞大學任職的博士生導師發現，2022年新冠疫情正嚴重時，收到400多份中國留學生提交的報考文件，人數明顯超越往年約百名的中國考生人數，比例甚至達4倍以上。

馬來西亞全球教育服務中心統計也顯示，中國留學生申請到大馬攻讀博士班的人數比例，從2020年到2021年增長83％，2022年度的申請人數則與2021年相同，都維持在11000人以上，顯示馬來西亞留學主力軍就是中國學生。

正在馬來西亞就讀博士班的郭婷表示，她的學士與碩士學歷都在歐美國家完成，2018年回鄉在大陸找工作，「私企給的待遇將教育成本收回的機會都沒有」，因此選擇再讀博士班，「我想再給自己一個緩衝期」。

把自己的經驗分享到社群網路後，郭婷收到不少反饋，當中除了絕大部分前來詢問，大馬博士班是否容易申請與畢業，另外則是不少網友主動分享，當中不乏「985」名校碩士畢業生無奈表示，找不到薪資合理的工作，甚至在去年疫情正猛烈時，被企業降級錄用，他們無法接受只拿到學士生的薪資，最後選擇放棄就業，回鄉備考公務員。

另外一名原本在上海從事編輯工作吳瓊說，面對著每天超時工作，且在升遷也有著職務上的極限等情況後，眼看即將30歲，「與其在這裡坐以待斃，不如拿到博士文憑」，也到大馬留學。

不過在馬來西亞念書，情況也並非想像中的順利。原本在馬來西亞排名第一的大學攻讀博士班的楊峰說，曾在烏克蘭工作，英語條件不差，但是到了馬來西亞，無法適應當地有著濃厚口音的英文，再加上博士班課程「太水」，每周只有1節課，只讀一學期便退學。