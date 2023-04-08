我國近年年總工時不斷下降，但去年（2022年）受僱員工年總工時卻反而較前年（2021年）增加7.2小時、達2007.6小時，其中正常工時增加8.4小時、加班工時減少1.2小時，勞動部官員說明，由於2021年曾實施三級警戒，減班休息人數曾爆增至5萬餘人，加上「防疫照顧假」等原因使工時下降甚多，而去年雖然也有疫情，但影響相對較小。

我國年總工時下降主要為受到法規修正影響，如2016年的「一例一休」上路，當年年總工時就下降68.4小時，但隨後降幅趨緩，一直到2021年因為三級警戒一口氣下降20.4小時，沒想到隔年就又回升。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，我國年總工時變動主要受到法規及景氣等影響，2021年則是受到中央流行疫情指揮中心實施三級警戒，要求餐飲業全面禁止內用、導致大規模的減班休息，人數一度上看5萬餘人，也受到學校改成遠距上課，家長被迫請假在家照顧小孩，才會導致當年年總工時下修。

黃維琛說，雖然去年5月起我國確診新冠肺炎人數案例每天達上萬人、下半年製造業前景不佳等，但相較三級警戒而言影響仍較小，因此年總工時再度回升，又以內需服務業的「藝術、娛樂及休閒服務業」等的每月工時明顯回升至正常值，但製造業每月總工時卻下滑1小時。

至於相對其他國家而言，我國年總工時偏高，黃維琛認為，主要為我國部分工時比率偏低，如以全時工作者周工時來看，與其他各國相差無幾。