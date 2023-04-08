我國年總工時長期只靠勞動基準法修正而降低，有勞團就呼籲，應要比照西班牙、英國等鼓勵企業實施周休三日的計畫，只要有企業帶頭做起，自然而然就會能夠拋磚引玉，吸引更多事業單位加入，也有勞團認為，也可從提高國定假日開始，如只要還勞工7天國定假日，就能夠減少50多小時的工時。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，雖然近年年總工時受到疫情或訂單影響，會有所波動，但政府應設定年總工時的下降策略、指引，並訂定相關期程，也要落實法律，讓勞工有更多時間休息，達到工作與生活平衡。

新高市產業總工會理事長何政家則說，如政府應思考增加國定假日，如果把7天國定假日還給勞工的話，那年總工時就會再下降50多小時，且依多項研究指出，降低工時後工作效率反而提高，我國年總工時至今仍超過2000小時、且在主要各國年名列前茅，呼籲政府應納入考量。

全國產業總工會秘書長戴國榮認為，除了應針對容易有超時工作的行業實施勞動檢查、落實勞基法規定工時外，也應討論是否要比照國外實施周休三日，如西班牙及英國透過實驗也證明周休三日後勞工工作效率提升，整體生產力甚至比以前來的高，「企業與勞工獲得雙贏」。

戴國榮建議，台灣不一定要透過修法，而是可以仿效海外用小型的計畫鼓勵企業實驗周休三日，起了示範作用後自然就會有其他企業跟進，進而達到減少年總工時的目的。