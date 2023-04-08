中共「東部戰區」今日宣布將進行「環台島戰備警巡和聯合利劍演習」。對此專家分析，此次情況與去年美國前眾議院議長裴洛西來台時不同，國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲認為，這次軍演主要目的是做給內部輿情看的，但前空軍副司令張延廷表示，中共軍演的目的是針對蔡英文總統出訪，並要將軍演常態化。

對於中共舉行「環台島戰備警巡和聯合利劍演習」，蘇紫雲分析，此次「環台島戰備警巡和聯合利劍演習」跟去年裴洛西來台時的情況不同，最大的差別之處就在於將「兵力」與「火力」分開，除了一方面可以彰顯主權之外，另一方面也可以避免其他國家過度反應，避免對自己經濟造成負面影響。

蘇紫雲說，「戰備警巡」就是兵力的部分，屬於政治性的兵力展現，在台灣的北邊、東邊、南邊進行演練，另外加上山東炮航艦等。火力的部分是「聯合利劍」演習，在平潭的水域進行，因為進行火力展示的話，要畫一個靶區，禁止船舶或飛機通行，這部分會妨礙到國際航線與水域通行，所以將火力演示放在沿海邊，就不會影響到國際航線。

蘇紫雲認為，在今天突然宣布為期3天的軍演，是給內部輿情的交代，此前由海事局主導巡航巡查引起網民或小粉紅不滿其強度不夠，所以這次的軍演是「做給自己人看的」，而軍演的範圍也拿捏得精巧，除了能說是軍演之外，也能避免國際體系的激烈反彈。

張延廷表示，中共此次軍演就是針對蔡英文總統的出訪以及與美國眾議院院議長麥卡錫會面，所以進行圍台軍演，而在此軍演之前，中共還有中北部的聯合巡查也在實施，這意味著中共之後要常態性的實施這些動作。

張延廷說，中共此次聯合巡查加軍演同時進行，意味著中共目前已經「軍政合一」，聯合巡察的單位是海事局(類似海巡署)屬於民間執法單位，甚至還有司法官轄權，也是在宣示台灣海峽的內海化、宣示主權。

張延廷分析，此次的情況跟去年裴洛西來台時不同，這次並不會發射導彈，上次至少有11發，但這次並沒有依循國際規則事先預告，所以僅有火力演習、地對空飛彈、艦對艦飛彈等等，但不會有導彈出現。

但張延廷提醒，中共目前是全世界最大的無人機生產國，這次軍演也勢必會出動無人機，不能排除

無人機飛進12海里經濟海域的可能；因為中共一定會不斷地試探台灣的底線，他認為去年的狀況國防部應對的非常糟，但這次有先前經驗應該會處理的更好，但他也提醒，國防部要嚴肅以對，不能避重就輕，另外，更要避免擦槍走火，以免事態一發不可收拾。