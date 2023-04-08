還給地球乾淨的海洋，台中市政府環保局攜手海洋委員會海洋保育署，第二年推動廢漁網回收再利用計畫，漁民只要將廢魚網去除雜質後交給環保局回收，每公斤將可拿到10至15元獎勵金。環保局指出，去年首度推動此計畫，共發出16萬獎勵金，且回收的16公噸廢漁網中有13公噸可再利用。

根據聯合國調查顯示，廢棄漁網具是海洋廢棄物的主要來源之一，台中市環保局指出，漁網具的主要製作材料為塑膠或聚乙烯、尼龍、特多龍等耐用合成物質，且通常漁網具上會配置浮標、金屬等配件，不但難以被自然環境分解，甚至可能威脅生態，其可能導致海洋生物死亡，且若船舶遭漁網具纏繞、將危害航行安全。

有感於漁網具對海洋生態的危害甚大，環保局接連2年攜手海洋委員會海洋保育署，執行廢漁網回收再利用計畫，環保局表示，去年共發出16萬元獎勵金，收購的16公噸廢漁網中，有13公噸可處理後製成尼龍海線、塑膠粒等，再利用率高達8成，真正落實資源永續、海洋保育政策。

環保局指出，今年5月開始的每月15日，環保局將在台中市各漁港海廢暫置區旁辦理收購相關作業，漁民必須先去除廢棄漁網的雜質、拆除附件及繩索後清洗乾淨，之後以打包或用繩索綑綁，交付給現場收購人員，每公斤廢棄漁網具可獲得15元獎勵金，若未處理者則只發放10元獎勵金。

環保局表示，今年獎勵金總計為30萬元，用完為止，呼籲漁民能儘早整理廢棄漁網具並完成交付，回收的漁網具將交由業者處理、達到再利用目的。