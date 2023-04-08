日本曾是半導體大國，全球市占率一度超越美國，隨著日本半導體崛起 ，威脅美國的產業及領導地位，美國開始施壓日本。財信傳媒董事長謝金河表示，美日簽署半導體協議，成為摧毀日本經濟的最大遠因，當年發生在日本的慘劇，現在正在中國大陸上演，因為美國掀起新的晶片戰爭，對象就是中國。

謝金河在臉書發文指出，1989年日本泡沫經濟吹破，從此陷入失落30年調整的辛路歷程，但日本是怎麼跌下神壇呢？大多數人只知是房地產泡沫。其實真正摧毀日本快速奔馳經濟的，背後有兩支利劍，一個是1985年的廣場協議，另一個是1986年9月的美、日半導體協議。

80年代，日本經濟快速奔馳，日本第一，日本人買遍世界，已經是大家的共識。美國擔心日本二戰前稱霸世界的野心重燃，先在1985年與日本簽署廣場協議，要求日本開放市場，匯率機制浮動，日圓在那一刻從263.5兌一美元快速升值，到了2011年日本發生地震、海嘯，日圓居然狂升到75.35。

日本已經瀕臨死亡，匯價居然狂升，這也促使安倍在2012年重新出任首相，並射出三箭，其中，寬鬆財政政策，結構調整，還加上日圓貶值。

謝金河分析，真正把日本弄死的最大遠因是美日半導體協議。日本從1974年大力發展半導體產業，在垂井康夫大力推動下，日本半導體產業把美國打得灰頭土臉，日本半導體產業市占率一度超過50%，記憶體市占率超過80%，富士通宣布拿下快捷半導體80%股份。

他提到，日本只花了11年時間把美國打得亳無招架之力，英特爾（InTel）退出記憶體市場，差點倒掉，後來IBM出來救急。

美國在半導體領域遭威脅後，開始施壓日本，透過美日簽署半導體貿易協議，掐住日本產業命脈。

謝金河說，這個時候美國出手，要求日本開放市場，同時讓外國企業擁有20%市占率，並對日本半導體產品課100%關稅。此時南韓李健熙趁機而入，三星產品只課0.74%關稅，從此日本半導體產業節節敗退，到2015年，爾必達破產，日本在記憶體市場歸零。

「日本敗落，南韓崛起，與此同時，台積電在1987年成立，從此揭開半導體產業新的里程碑。」

謝金河認為，當年發生在日本的慘劇，現在正在中國上演，當年日本大難降臨，大多數日本人都不知道，現在新的晶片戰爭又來了，對象是中國。