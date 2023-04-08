A 330,000 yen ($2500) samurai helmet created by Kagoshima-based armor maker Marutake Sangyo was used as the Los Angeles Angels' "home run hat" today. Here is Mike Trout putting it on after hitting a 2 run homer. pic.twitter.com/5Fm2F3yIcn — Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) April 8, 2023

充滿歡樂的天使板凳區，在今（8）日主場開幕戰又有新的全壘打慶祝花招，老大哥「神鱒」卓奧特（Mike Trout）擊出本賽季第2轟後，返回板凳席時戴上由大谷翔平準備的日本武士盔慶祝，成為了場外亮點。

天使球員替擊出全壘打的隊友戴上牛仔帽已經成為慣例，本季前2個系列賽因都在客場舉行，則將牛仔帽換成了草帽。據日媒《每日體育》報導，大谷翔平貼身翻譯水原一平聯絡了日本工廠，特別打造一頂價值33萬日圓（約新台幣76153元）的日本武士盔，第一位搶先試戴的就是去年天使全壘打王卓奧特，他在首局就敲出2分炮，不過這頂頭盔做得太大了，卓奧特一邊擊掌，不時還得將頭盔帽簷往上提一點，整體感覺依然霸氣十足。

加上先發山多沃（Patrick Sandoval）繳出6局失1分，天使一度在比賽中段取得3比1領先，不過牛棚重演老戲碼，天使中繼投手賀蓋特（Jimmy Herget）遭到畢謝特（Bo Bichette）敲出逆轉3分炮，最終以3比4敗給藍鳥，同時天使還創下了不名譽紀錄。

The Angels are the first MLB team to have a pair of former MVPs (Shohei Ohtani, Mike Trout) each get an extra-base hit but have the rest of the team go hitless since the Yankees did it with Mickey Mantle and Roger Maris on May 6, 1962. — OptaSTATS (@OptaSTATS) April 8, 2023

根據《OptaSTATS》推特發文，天使創下自1962年5月7日洋基雙星米奇曼托（Mickey Mantle）及馬里斯（Roger Maris）後，首對年度MVP搭檔（大谷翔平及卓奧特）同場有長打貢獻，打線其他成員卻沒有安打演出的難堪紀錄。