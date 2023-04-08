疫情導致大陸就業市場壓力緊繃，不少青年學子苦於找不到合適且理想工作，選擇攻讀博士班，延緩求職時程，當中甚至不少人選擇到東南亞留學。陸生分享身邊情況的觀察，認為同學如有能力出國，還是以歐美國家為首選，「不太能想像，是什麼樣家庭去做這樣一個教育選擇」，對於這起現象是否能持續，充滿問號。

廈門大學博士生K向本報記者表示，在他身邊，確實還沒看到前往東南亞讀書的同學，大部分都是覺得考不上就去工作，也有很多同學選擇重考，希望能夠再拼一年。畢竟無論到哪個國家地區留學，就算是東南亞，出國念書的花費還是比工作或在大陸多的，而且大部分人還是會更希望去歐美日等高教大國。

K也提到，以大陸內部情況來說，包含博士班考試在內，考研情況確實是一年比一年更難，競爭越來越大，在這種情況下，或許真的有一些同學會退而求其次去東南亞讀書，畢竟現在求職的話，無論如何，都希望有個好看的文憑。

K分享，如果要在大陸求職，學士學歷已漸不夠用，很多職務都要求必須碩士起跳，「所以能在硬體條件上達標的話，去東南亞也算是一種曲線救國」，而且在馬來西亞如果能申請到QS排名前200名的大學，其實是還不錯的選擇。

至於港澳台留學部分，K說，疫情這幾年，身邊還是有挺多學弟、學妹申請到香港讀碩博士班，不沒聽過有去台灣的，「我感覺大家去東南亞讀碩博，和不能去台灣可能沒有必然關係」，因為之前去台灣讀書就存在著戶籍限制，很多省份的學生是沒有辦法過去的，因此兩部分的招生情況，應不互斥。

對於大陸留學生到東南亞深造的現象，K還是提出質疑並直說：「留學本就是一個奢侈的選項，如果是去歐美日或許砸鍋賣鐵還值得，但是去東南亞，肯定是沒必要的。」

K認為，如果是有錢人家，又申不上好學校的孩子，「或許東南亞也沒關係？」但是又很奇怪，因為絕大部分家境不錯的大陸學生，留學選項一般是先花大價錢去歐美不太好排名的學校讀學士班，然後用以此學歷申請碩博士班，「所以我不太能想像，是什麼樣家庭去做這樣一個教育選擇。」