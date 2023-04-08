韓國國民男神李昇基昨（7日）與演員女友李多寅舉辦世紀婚禮，現場星光熠熠，更被形容是「半個演藝圈都來了」的盛況；李多寅的親姊姊李侑菲也是演員，但姊姊在婚禮的穿搭被批評「搶風頭」，在網上引起論戰。

李多寅與李昇基的世紀婚禮辦在首爾帕納斯洲際酒店，席開70桌，粗估超過1憶韓元（約新台幣250萬元），李多寅在婚禮上更換了3套白紗，一套比一套華麗耀眼，戴著閃亮亮璀璨頭冠，美得讓人目不暇給；豈料，她的親姊姊李侑菲一襲亮粉色套裝，站在人群裡大合照格外顯眼，都快比下身為新娘的妹妹。

李多寅親姊李侑菲（圖身穿粉色套裝）在婚禮上穿搭引起網友論戰，許多人認為她搶新娘風頭。（圖／摘自韓網）

儘管有粉絲跳出來澄清，指出李侑菲還有在IG祝福妹妹李多寅，兩人感情相當好，但大多數網友還是看不懂李侑菲穿搭，著實太搶新娘風頭，其他賓客都知道不該穿亮色服裝，她明明是親姊姊卻穿著粉紅色，「妹妹結婚，沒必要穿那麼亮眼吧」、「如果妹妹同意，我無話可說」、「算了，這家人不予置評」。

其實李昇基在2021年認愛李多寅時，女方身分背景立刻遭到起底，尤其女方父母曾捲入詐欺等經濟犯罪案，讓李昇基粉絲都很反彈這段戀情；不過，李昇基和李多寅還是力排眾議，決定修成正果。

而李昇基在演藝圈出了名人緣佳，除了有劉在錫和李壽根擔任司儀外、李笛唱祝歌、國民爺爺李順載證婚，許多大咖藝人都是座上賓，包含李敬揆、李相侖、李棟旭、金南佶、柳演錫、李東輝、安恩真、金美淑、ASTRO車銀優、Super Junior銀赫、圭賢和希澈、FTisland李洪基、BTOB陸星材等人，與他曾劇中配對的韓孝周以及李世榮也有出席。