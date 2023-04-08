大陸最近興起一波青年學子到東南亞讀博士班的現象，根據陸媒報導，當中也有不少人選擇到香港與澳門深造。實踐大學前校長陳振貴表示，就其原因分析，如果兩岸關係改善，如同97到105學年度在馬政府時期，這些批大陸學生非常有可能選擇來台灣就讀。

陳振貴提到，陸生赴東南亞國家考碩博士班的原因，除了個人及國內因素，就業機會緊縮而選擇延遲就業外，主要是因爲學費底、英語授課、甚至一些地區有華語之便，這些也都是台灣具有的條件，台灣甚至還有同文同種、語言相同之便。現在最大原因恐怕在於兩岸關係不好，才沒有選擇來台讀書。

目前台灣對陸生已經開放，但是大陸除了部分研修生、交換生外，仍然未開放學位生來台就讀。

陳振貴指出，自2020年4月大陸禁止陸生來台，其實陸聯會與海峽兩岸招生服務中心一直保持協商狀態，2023年陸生學士班或二年制學士班仍在協商中，但是要重啓來整體台手續，依據規畫5月開放申請、7月放榜、9月入學，似乎已經來不及了。

陳振貴爬梳數據，97至106學年度間，東南亞國家學生來台就讀人數，10年間就成長200％，以馬來西亞、越南、印尼、印度、泰國、菲律賓最多。「如今大陸學生卻去東南亞國家讀碩博士，同理可推，如果兩岸關係好些，陸生豈不跑在東南亞國家之前大批來台就讀！」

陳振貴說，111學年度起，台灣的大學陷入少子化斷崖，極須增加境外生來彌補，包括外籍生、僑生及陸生。105學年度第一波少子化來臨，當年有4萬1975名陸生，確實即時緩和了少子化的衝擊；之後陸生人數逐年劇減，致使更多私校財務、教學品質惡化，加速私校退場。

陳振貴提到，陸生來台屬於民間交流的範疇，但的確「從政治面反映到教育面」，來台陸生人數的多寡，是兩岸和平發展指數的一個溫度計。期望兩岸主管單位能夠把陸生來台就學一事當作民間交流事務，不要當作政治操作的工具，期待以此作為維持兩岸和平發展繼續作出貢獻，春暖花開之日早日到來。