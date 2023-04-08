隨著時間越來越靠近，市場越來越多關於蘋果秋季發表會的消息流出，近日傳出蘋果會在iPhone 15 Pro首次採用新的「低功耗微處理器」，在手機關機戶沒電時，仍能在一段時間內，使用新電容式固態按鍵等部分功能。

《Macrumors》報導，消息人士透露，新的微處理器將取代蘋果目前SoC晶片的超低功耗模式，使iPhone在關機或沒電後5小時內，仍能使用藍芽、Apple Pay，並在24小時內，仍能使用尋找定位功能。

消息指出，新微處理器除了支援固態按鍵在開機、關機或沒電時的供電外，也將接管藍芽低功耗／超寬頻功能。新微處理器將立即感知電容式按鍵的按壓，在手機沒電或關機時，透過音量鍵、操作鍵和電源鍵檢測自己的3D Touch版本。

此外，消息稱目前正在測試一項低功耗電容功能，即Taptic Engine在關機狀態下的反饋，但沒電情況時則未測試。只是無法確定這是否會出現在最終版本。

外界認為，這些新功能可能會在iOS 17亮相，只是有些可能只會出現在iPhone 15 Pro系列中，iPhone 15及iPhone 15 Plus系列則不包含在內。