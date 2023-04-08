29歲女星陳天仁2010年在棒球場幫兄弟象隊加油，碰巧被攝影機捕捉到，溫柔甜美的模樣氣質滿點，因而有「象迷娘」的封號，2021年她跟男星周孝安奉女成婚，未料今(8日)驚傳夫妻倆婚姻生變，陳天仁經紀公司已證實此事，離奇的是，陳天仁多年前就被算命師鐵口直斷2023年將有感情劫難，如今果真應驗。

陳天仁最近上節目《11點熱吵店》提到18歲時，經朋友介紹給人看過手相，除了被算出她會動手術之外，還將在2013年跟2023年這兩年遇上感情劫難，「是會痛到快死掉那種」，結果她20歲時真的動了婦科手術，2013年則跟當時的男友分手，過了一段時間，本想找高中前男友復合，未料隔天竟收到對方意外過世的消息，令她久久不能釋懷。

算命師也提到她一生將有兩段婚姻，但並非無法可解的地步，「30歲以前的那個不要，因為真正珍惜她的人，正緣是在大概36、37歲」，這個預言讓陳天仁很在意，在她27歲也就是將跟周孝安結婚前夕，跟對方聊這件事，周孝安則要她放心，「我們會很順利，我也會一直很愛妳」。

主持人Melody好奇詢問夫妻感情如何，她起初說還不錯，但被沈玉琳追問「那Right now呢？」陳天仁卻略顯尷尬回覆：「就還可以」，令同為女人的Melody察覺出不對勁：「兩年還是新婚，怎麼可以還可以，應該要很甜蜜。」沈玉琳則出面打圓場，「因為周孝安拍戲很忙，有時會產生距離」，未料陳天仁跟周孝安最終仍在2023年離婚收場，證明算命師所言不虛。