網路普及化，社群平台也出現許多租屋社團，房仲們也隨波逐流，到裡面PO文爭取業績。一名房仲在臉書社團賣透天厝，還寫上「超級急急急售」，照片曝光後網友全笑翻，直說「看得出來真的很急」。

台中一名房仲在臉書社團「自售、出租、買賣房屋土地交流社團」賣房，物件位於太平區，屋齡40年的透天厝，20.8坪土地、33.8建坪售價1138萬，寫著「超級急急急售」，並隨手附上5張照片。

台中一名房仲貼出5張超模糊照片「超級急急急售」，讓網友全笑翻，但也有人認為房仲相當聰明，行銷手法很創新。(圖／自售、出租、買賣房屋土地交流社團)

未料照片疑似因嚴重手震，導致畫面異常模糊，完全沒有對到焦，沒有一張是清晰的，也似乎因為如此，導致PO文遭人檢舉，房仲還在底下無奈留言「不知道誰檢舉的，很急錯了嗎，有興趣的私我看資料！快一點！真的很急」。

照片流至其他平台後，不少網友都笑翻，直說：「看得出來真的很急」、「是有這麼急嗎」、「感覺好像1小時內要賣掉一樣」、「從照片可以看出房中心急如焚」、「大哥你先對個焦吧」、「這種照片鬼才會買吧」；但也有人認為是房仲的推銷手段：「至少知名度已經打出來了」、「推銷得很成功啊其實」、「現在大家都看到了，房仲頗厲害」。