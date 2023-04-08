台中市7日發生一起驚險車禍，33歲陳姓男子下午13時55分許，行經南區復興北路與德吉街口時，遭45歲鍾姓男子駕駛的自小客車撞上，由於撞擊力道猛烈，陳男當場被撞飛騰空跌落地，導致身上多處骨折，一動也不動，緊急送醫救治，有腦震盪現象。警方初步調查，雙方均無酒精反應，至於肇責有待進一步調查釐清。

警方指出，陳姓男子當時騎機車，行車方向由南區復興北路左轉德吉街，與駕駛自小客車直行的鍾男發生碰撞，陳男彈當場飛騰空翻滾重摔，一旁目擊者當場大聲直呼，「實在太可怕！」驚悚畫面被民眾Po上臉書社群，呼籲行車要注意小心。

警方指出，陳姓男子騎乘普重機沿復興北路左轉德吉街往德祥街方向行駛，與對向沿復興北路直行，由鍾姓男子駕駛的自小客車碰撞，並波及3部停於路邊的自小客、貨車，初步調查，雙方都沒有酒駕，肇事原因與責任由警方調查中。

警方調閱錄影畫面顯示，陳男騎機車向左轉，當時是綠燈轉變成黃燈，而駕駛自小客車的鍾姓男子，行經該路口時，號誌也是綠燈轉成黃燈，轎車與機車發生碰撞，陳姓騎士當場騰空翻轉摔落地，滿地機車碎零件，車禍現場一片凌亂，慘不忍睹。

陳姓男子被撞得騰空撞飛重摔倒地後，傷勢相當嚴重，據瞭解，陳男右肩骨折、腦震盪，目前仍在醫院救治中，處理員警待陳姓騎士傷勢好轉，到醫院製作筆錄，待車禍事故分析鑑定後，進一步釐清雙方肇責。