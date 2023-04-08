男星周孝安今（8日）驚傳和「象迷娘」陳天仁結束2年短命婚，女方隨後透過經紀人證實，而周孝安稍早則在社群發文吐露心情，直言會共同扶養、陪伴家人長大，「懇請大家給我們時間及空間，消化這個重大且艱難決定後的情緒起伏變化」。

周孝安和陳天仁結束2年婚姻，他也透露「好聚好散」是雙方的共識，雖然經過討論後，決定換一個新的相處模式互動，但他們依舊是孩子的父母，「不管怎樣，我們會一起共同扶養、陪伴家人長大。我們對家人的愛只會更多、不會變少」。

他也表示雙方接下來仍會維持正常工作、如常生活，也希望外界給予時間及空間，「消化這個重大且艱難決定後的情緒起伏變化，但，我們都會勇敢面對未來的種種挑戰。謝謝。願大家一切都好」。

陳天仁2021年閃電宣布和她9歲的男星周孝安結婚，兩人雙喜臨門婚後生下一女，不過今卻傳出婚變消息，陳天仁則透過經紀人回應：「和平離婚，好聚好散，希望大家給予空間，感謝大家的關心。」但對於離婚原因沒有多做說明。