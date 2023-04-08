統一獅開幕周「2023英雄開戰強獅來襲」8日繼續在台南棒球場進行，賽前特別邀請因車禍過世的台南一中投手林佑謙的父親開球，為兒子站上職棒投手丘圓夢。

2021年3月獅隊首席教練高志綱曾突襲南一中棒球隊練習，讓練習中棒球隊學生驚喜，學生們也把握難得機會，跟高志綱請益學習，透過親自指導方式，也讓南一中棒球隊成員收穫良多。

當天高志綱也跟南一中學生進行座談互動方式，除了技術層面上，也在心理層面收穫許多，高志綱也與學生相約拚到黑豹旗首勝，就會招待他們來台南棒球場欣賞球賽。

去年黑豹旗南一中棒球隊拿下隊史首勝，並連勝2場，寫下隊史最佳成績，但在黑豹旗開打前一週，畢業南一中的前王牌投手林佑謙不幸因車禍過世，今天獅隊舉辦充滿意義的英雄主題日，球隊也為林佑謙圓夢，特別製作專屬他的貴賓證，還邀請他的父親開球，學弟們也陪伴在林佑謙父親身邊。

林佑謙的父親說：「謝謝獅隊球團邀請，能夠為兒子站上投手丘開球，心情是激動的，想起兒子對於棒球的熱枕，我感到驕傲，他是我的榮耀。」獅隊總經理蘇泰安表示，很不捨林佑謙父親的心情，但他的故事也是給職棒選手很好的啟發，這是一份正面能量的精神，也是身為職業球隊該做的，「這裡就是佑謙的另一個家，歡迎你們隨時來球場走走。」

今天南一中棒球隊蒞臨台南棒球場欣賞職棒賽事，球隊也在賽前由高志綱代表致贈比賽練習球一箱，讓南一中棒球隊在練習中有足夠資源。