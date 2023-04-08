4月8日我海軍空中兵力監控共軍蘇州艦。（國防部提供）

國防部今(8)日表示，中共東部戰區宣布在臺灣周邊軍演，對此國軍持續加強戒備，秉持「不升高衝突、不引發爭端」原則，以訓練為著眼應處敵情。期間地面部隊正常戰備演訓，並加強區域聯防及營區安全防護；防空部隊亦嚴密蒐報目標，強化防空及突發狀況應處。

國防部說明，中共今日編組軍機、艦，分自北、中、南逾越海峽中線，迄1600時止，計偵獲殲10、殲11、殲16、運油20、轟6K及空警500等各型機71架次，其中逾越中線及進入西南空域45架次；共艦9艘次。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控、應處。

國防部強調，中共蓄意製造臺海緊張情勢，除嚴重破壞印太地區和平及穩定，引發區域不安；更對國際社會安全及經濟發展，造成負面影響。此種不理性行動，絕非現代負責任國家應有表現。國軍將保持高度警覺，嚴密監控臺海周邊軍事動態，有能力、有決心、有信心確保國家安全。