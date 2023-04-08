嘉義市長黃敏惠市長參觀市集。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義文創園區舉辦品生活節活動，今天開幕。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義文化創意園區由文化部接管後辦理委外招標未果，目前由文化部委託台灣生活美學基金會管理，今天在園區舉辦生活節藝文活動，匯集展覽、市集、街舞、劇團、樂團等活動，可以逛市集、看表演、品嚐嘉義咖啡、茶葉以及白酒原鄉的道地滋味。

「2023舞告好啉品生活節」在嘉義文化創意園區熱鬧開展，結合街舞、市集以及劇團和在地樂團，以多元角度創造生活的新風格。

嘉義市長黃敏惠、文化部政務次長李靜慧及立委、議員等人參加開幕儀式，在地舞團築夢者精采尬舞表演，市集吸引滿滿人潮，此次活動自8日至4月23日舉行，有阮劇團、不可無料劇場及知名樂手帶來精彩表演。

黃敏惠表示，嘉義文創園區4月精彩連連，歡迎大家來嘉品咖啡、品茗，也品「白酒原鄉」嘉義市的酒，感受嘉義市歷史與創新、懷舊與新潮不同概念交織、激盪出的精采。

嘉義文化創意產業園區原本委外營運，2021年7月間廠商因營運不利，提前解約，改由文化部接管後辦理3次委外招標流標，嘉義市政府文化局表示，文化部已委託台灣生活美學基金會自今年4月1日起進駐管理。

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