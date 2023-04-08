台南市立安南醫院門口8日凌晨2時許1輛小客車在門口丟包1人，醫護人員發現患者左胸中彈，全身擦傷，經急救傷重不治。警方查出是27歲徐姓男子是永康區大灣人，常打著「囝仔昌」旗號對人嗆聲，外人誤認2人為舅甥，警方確認2人並非親戚關係，案發後已查到遭丟棄在歸仁區的丟包車輛，正追捕車上2名凶嫌釐清案情。

安南醫院門口8日凌晨2時許突然駛入1輛小客車，在門口停留數秒，右後車門打開推出1人，隨即揚長而去。目擊民眾趕緊叫來醫護人員從急診室衝出救人，發現患者左胸口有1處槍傷彈孔，左、右上臂與腳都有擦傷，口內還有血塊，經急救仍回天乏術。

徐男有殺人未遂、妨害自由素行，過去常打著囝仔昌外甥的旗號與人嗆聲，他受重傷遭丟包安南醫院的手法，令人感覺猶如9年前「囝仔昌」劉子賢遭斷掌丟包案翻版，一度引人誤認2人為舅甥，警方清查徐的5等親，確認2人無親戚關係，清晨先在歸仁區查獲丟包作案轎車，正追查車上2名逃逸凶嫌，釐清死因。