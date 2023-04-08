買房成家是許多人的夢想，一名在台北工作的女網友表示，經過這幾年的努力，存款終於要突破200萬元，她想靠著這筆錢買房，不過還沒想好究竟要在哪裡置產，因此請教眾網友的意見，沒想到貼文一出，網友幾乎一面倒認為，200萬想要在台北買房實屬不易，直呼：「再存10年吧」。

原PO在論壇《Dcard》發文透露，今年正好30歲，這些年來她在台北工作努力提高收入、努力存錢，預估今年5月就累積到200萬元存款，不過其中有100萬元在股市裡。而由於每月都要繳交1萬元左右的房租，讓她萌生買房的念頭，為此上網發問：「大家建議買哪呢？」

貼文曝光後，有不少人認為，以原PO的存款而言，在台北買房可能有困難，「存款200萬在台北買房還是太吃力了，除非找舊公寓、套房比較有機會，但不建議」、「我個人覺得，台北、新北頭期款沒有500萬，連想都不用想了」、「如果要在市區，能買到50年的老公寓」、「我27歲存款300萬，最近也想買，但看到台北房價，真的摸摸口袋決定繼續去股市打滾」。

也有人建議，可以從台北的外圍找比較有機會，「淡水、三峽、林口」、「來桃園啊！全台公認地震最安全的地方，還不來嗎」、「200萬我推薦新北泰山，交通超方便」、「200萬建議可以往重劃區找看看預售屋物件」、「200萬找桃園或林口比較有機會，新北房屋都1500上下 應該是沒希望」、「欸桃園你更買不起，可能要八里了」。