總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫會面，引發全球關注。中國大陸宣布4月8日至4月10日將在台灣海峽、台島北部、南部及東海空域，進行「環台島戰備警巡和聯合利劍演習」。退役少將栗正傑表示，蔡英文在過境美國被冷落、因應台灣大選、前總統馬英九訪陸等3個原因，因此這次中共軍演低調處理。

栗正傑今(8日)在政論節目《新聞大白話》中表示， 這次中共軍演可說低調處理，有3個原因︰大陸看得出來蔡英文這次到美國，被冷落了。蔡英文 第一次到紐約時，連紐約市長、州長都沒有看到，甚至兩次過境美國，連演講都沒有；只讓她在最後一天見一下眾議院議長，就是意思過水一下，不要說一點面子都不給。美國刻意冷落蔡英文，中共也知道。你既然給我面子，就意思一下來個小演習。

栗正傑接著指出，第二個原因，中共知道台灣要大選，若是在大選前演習，就是在幫民進黨、打壓國民黨，所以刻意把這一次演習低調、強度的處理。

栗正傑點出，第三個原因就是馬英九訪大陸，其實中共對馬英九非常禮遇，他讓馬英九在大陸講出「中華民國」4個字，不願意破壞馬英九回台後「九二共識」情緒的發酵，避免過度刺激台灣民眾，所以並沒有做一 個高強度演習。