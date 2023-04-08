迎接疫後旅遊潮，高市府因應中央星級評鑑制度改變，推動「旅館業品質提昇暨星級旅館評鑑」輔導計畫，2、3月舉辦輔導說明會吸引逾60家旅館業者參與，4至6月將進行現場輔導，另外也酌予補助參與中央星級評鑑報名費用，力助高雄旅宿業成功摘星。

觀光局長高閔琳提到，今年初逾200萬人次參觀帶來近30億觀光效益的蓮潭燈會，到近期3、4月演唱會高峰期，光五月天、張惠妹及大港開唱在清明連假3場演唱會就吸引近30萬人齊聚高雄，市區旅館幾近滿房，觀光客也帶動住宿需求大增，因此提升住宿及觀光品質更顯重要。

福容大飯店高雄積極參與高市觀光局推動『旅館業品質提昇暨星級旅館評鑑』，住宿品質大幅度提升。（柯宗緯翻攝）

高閔琳指出，受到疫情衝擊星級旅館驟降，盼藉由「旅館業品質提昇暨星級旅館評鑑」輔導計畫，提升高雄市旅宿品質的服務外，也可讓更多高市業者成功摘星，為提高旅館業摘星意願，將酌予補助參與中央星級評鑑報名費用。

高閔琳進一步說，考量日前交通部觀光局新版星級評鑑制度在去年7月正式施行，從過去兩階段「建築設備」、「服務品質」評鑑，改採一階段同時考評，且提高服務品質占比分數。

根據交通部觀光局星級評鑑辦法指出，為貼近住宿者需求，評鑑採秘密客方式進行，以住客角度出發考評；除建築設備外，更著重服務品質細節，包括訂房、櫃台接待、餐飲、房務、公領域友善設施等，另員工是否即時接聽電話、電話禮儀及語氣態度等也為考評項目。

高閔琳補充，日前高市府舉辦2場輔導說明會，著重於分析各星等評分標準及獲取評鑑高分的方法，4到6月將辦理的40場次現場輔導，會由專家實地走訪並提供業者改善建議，並仿中央考評以祕密客方式依評鑑項目打分數，讓旅館藉此檢視現況缺失來改善；4月底更安排至台中4星級旅館參訪，讓業者間彼此交流汲取經驗，強化旅宿業服務品質。