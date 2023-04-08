北高雄仁武區近年人口快速成長，成為許多人購屋首選地區。隆大營建（5519）「隆大鳳凰III-1」位於仁武區，8日舉辦完工慶，為目前市場稀有的透天產品，農曆年後開賣至今，不到3個月已賣出33戶，成功受到市場矚目。

「隆大鳳凰III-1」8日舉辦完工慶。(品觀點提供)

透天造鎮案「隆大鳳凰III-1」8日舉辦完工慶，包括隆大副董事長陳又齊、隆大副總經理吳煜文、龍登國際總經理戴嘉聖等人均出席參加，一起與住戶同歡。

陳又齊指出，「隆大鳳凰III-1」為「隆大鳳凰」在仁武區的透天造鎮系列最後一期，前3期從2020年進場以來，共推出153戶透天別墅，目前已經完銷交屋。

最新完工的「隆大鳳凰III-1」開價1980~2180萬元，全案共45戶，從今年農曆年後開賣，至今不到3個月已售出33戶，可售戶僅剩12戶，實價登錄將陸續公布，在這波房市觀望潮中銷售表現不俗。

吳煜文說，「隆大鳳凰」前3期完銷，已購客陸續入住後奠定品牌好口碑，「隆大鳳凰III-1」為該系列最後一期，因此加速買氣噴發。

現場有音樂、人文、手創藝品、美食餐車等多項精彩活動，邀住戶一起同歡。(品觀點提供)

戴嘉聖分析，該案位於仁武舊市中心，生活便利性足夠，又鄰近仁武產業園區，有人口紅利優勢，加上目前市區透天產品逐年減少，愈來愈稀缺，吸引不少就是喜歡透天產品的民眾購屋，已購客以仁武在地客以及鳳山、三民、左營等購屋族為主。

8日的完工慶活動，除了有精彩的獅王跳樁外，還有社區派對嘉年華、文創餐車、爵士音樂會等，以音樂、人文、手創藝品、美食餐車等多項精彩活動，邀住戶一起同歡。(記者張雅雲/高雄報導)