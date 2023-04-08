中共再度對台軍演，有民眾目擊多輛國軍反艦飛彈車現身屏鵝公路，甚至有民眾搖下車窗比讚鼓勵；據了解，因接獲命令，海軍官兵正在快速機動前往戰術位置，戍守海空防安全。

中共解放軍東部戰區官方微博上午發布消息，今天起至10日，將按計畫「在台灣海峽和台島北部、南部、台島以東海空域組織環台島戰備警巡和『聯合利劍』演習」。

國防部表示，中共編組軍機、艦今天上午分別自北、中、南逾越海峽中線，迄11時止偵獲殲10、殲11及殲16等型機42架次，其中逾越中線及進入西南空域計29架次；共艦計8艘次。

有民眾在屏東地區目擊多輛軍事車輛，拍攝民眾告訴中央社記者，聽聞共軍再度對台軍事演習，此刻看見軍車現身屏鵝公路，特別令人感到安心；沿路更有許多民眾搖下車窗，為國軍鼓舞打氣。

據中央社了解，此為隸屬海軍的機動飛彈車組，包括反艦飛彈發射車、射控指管車、維星車、通信中繼車等車輛，在接獲上級命令後，立刻在屏東屏鵝公路機動前往戰術位置待命，以戍守台灣海空防安全。（編輯：林克倫）1120408