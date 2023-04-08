進入腸病毒流行期，國內今年累計4例腸病毒71型輕症個案，新光醫院小兒科主治醫師穆淑琪表示，近日小朋友感染腸病毒求診數約一成，其中，感染腸病毒71型、D68型要提高警覺，因為重症可能性高，她也呼籲，除了勤洗手，多用漂白水清潔才有效。

穆淑琪說明，COVID-19疫情趨緩，不只腸病毒，A型流感、人類間質肺炎病毒也出現，可能是源於大家口罩沒有佩戴嚴謹，近日小朋友腸病毒求診數約一成，其餘多是呼吸道感染症狀，但腸病毒確有增加趨勢。

穆淑琪指出，托嬰中心、學齡前的幼稚園學生都要小心，若小朋友確診，家長晚上要注意是否有肌躍反射，如睡到一半突然抖醒，或三日持續高燒、孩子吃不下、活動力下降等，如有都要記得求診，其中，感染腸病毒71型、D68型要提高警覺，因為重症可能性高。

至於怎麼預防腸病毒，穆淑琪表示，口罩要戴好、多洗手，噴灑酒精並不能預防，而要用漂白水擦拭來預防及清潔，減少病毒停留在環境跟器皿的數量。她也提醒，最近季節變化大，小朋友要注意呼吸道過敏問題。