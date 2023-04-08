造型師吳速玲去年11月跟「金曲歌王」曹格結束長達14年婚姻，恢復自由身的她，現在跟曹格仍有往來，把彼此當作朋友來看待，4月5日她剛滿44歲，也是離完婚的第一個生日，心中不免感慨萬分：「其實一直在壓抑自己，到現在才懂得正視自己」，字句肺腑讓人看得頗為動容。

吳速玲7日發文開頭先笑說：「44歲了耶～20歲的時候覺得40幾歲是阿姨等級的年紀～」，但這段人生路上卻發生許多事，為此她坦承其實有點感傷，「總以為我可以的，這一年我才懂其實一直在壓抑自己的感受」，甚至因此忘了快樂是什麼，卻忽略掉許多事情，「生活中的快樂～幽默～自在～更重要，人生不是只存在追求，過程更重要」，並期許44歲過後，能夠體會真正快樂的意義。

吳速玲也感激朋友們的支持，坦言雖然不太對朋友表達情感，但都一直放在心上，並祝大家都能找到自己、忠於自己，「希望你們比我發現得早，我認真懷疑我的感知神經有問題，很多事情我都是當下沒感覺，等到我有感覺都是好久以後的事。」

吳速玲生日吐離婚心聲。(圖/吳速玲 FB)

文章一出，引來曹格本人親自點讚，粉絲則鼓勵吳速玲好好加油，「親愛的，妳是很有溫度的人，行動派的」、「祝內在外在都越活越美麗」、「4開頭是最美最懂得愛自己的年紀」、「女神生日快樂，永遠像個小女孩開心快樂、健健康康！」、「年紀愈大妳會愈開心….因為妳會愈來愈自在、愈來愈愛自己！！」