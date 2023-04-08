前總統馬英九這幾天赴大陸訪問，頗受兩岸關注，他7日結束大陸訪問行程，返台時更發表談話，高喊「九二共識又活過來了！」針對兩岸的未來，與「印度神童」阿南德同門派的台灣吠陀占星權威李靜唯表示，她曾卜了一卦指出兩岸將出現年長貴人，而馬英九這次在大陸表現得不溫不火，突然讓她想到之前抽出的「權杖國王」。

李靜唯7日在臉書粉專貼文表示，前陣子她在研究星象預測時，對兩岸的未來頗為憂心，便隨機占了一卦，抽到的是「權杖國王」正位，這是一張很強的男性年長貴人牌，當時她便開始搜尋究竟誰會是那個年長貴人？

李靜唯指出，馬英九於3月27日去大陸祭祖暨參訪，這趟尋根之旅不僅在大陸暢所欲言，並大膽宣示中華民國主權，同時也說出了當年「九二共識」沒有說出的話。讓她突然想到之前抽出的「權杖國王」，同時也曾在2016年分析馬英九的吠陀占星星盤。

李靜唯接著表示，馬英九上升星座雖然是風度翩翩的天秤座，命宮主星金星卻落在很旺的金牛座。對照今年4月的星象，4月5日金星同時也進入金牛座，金星代表的是貴人、是人緣、情感、同理心。而馬英九這次在大陸表現得不溫不火，如今的他，可說在談笑風生中重新做回了他自己。

李靜唯點出，馬英九從2004就開始走事業最巔峰的水星大運，但馬英九的民調在2015年走羅喉流年時，降到史上最低，羅喉凶星不但重創他的事業名聲，卸任之後還要面臨是非及官司問題。而這一切到2016年10月之後，運勢明顯好轉。

李靜唯指出，今年2月13日至4月15日之間，馬英九走最旺的水星流月。這次大陸之行，讓沉潛許久的馬英九再度站上歷史舞台，受到萬眾矚目；而從今年4月到2024年4月，對馬前總統確實是一個重新揚名立萬的好時機，讓他的晚年生涯再一次華麗轉身。

網友留言表示，「昔日的猪隊友，也會變神助攻」李靜唯回應說，「所以不要小看任何人的潛力」。

針對兩岸貴人，有網友問到，「有沒有可能不是指人，而是一個國家呢？」李靜唯回應說，「其實你要這樣看也行，台灣這幾年勢必混亂不安，所以我們需要真正的貴人，也許不一定是馬前總統，也許還沒出現，我們共同期待」「不過，真的不需要一直期待跟我們完全不同血緣不同膚色的國家來幫我們，....一個人唯有自己人格獨立、經濟獨立，生命中最大的貴人，其實就是我們自己，國家亦然」。