為提升旅館服務品質，並因應中央星級評鑑制度改變，高市觀光局2023年推動「旅館業品質提昇暨星級旅館評鑑」輔導計畫。預計4~6月辦理40場次現場輔導，會由專家實地走訪並提供業者改善建議，同時仿中央考評以秘密客方式依評鑑項目打分數，讓旅館藉此檢視現況缺失來改善，強化旅宿業服務品質。

承億酒店積極參與旅館業品質提昇暨星級旅館評鑑計畫，住宿品質獲大幅提昇。(高市觀光局提供)

高市觀光局長高閔琳表示，從年初燈會到現在多場演唱會吸引許多遊客到訪高雄，伴隨住宿需求提高，提升旅宿服務品質刻不容緩，除在2、3月辦理輔導說明會吸引超過60多家旅館業者參與外，4~6月再進行現場輔導，同時酌予補助參與中央星級評鑑報名費用，透過不同方式，讓旅宿服務品質再升級！

高閔琳說，考量日前交通部觀光局新版星級評鑑制度於去年7月正式施行，從過去兩階段「建築設備」、「服務品質」評鑑，改採一階段同時考評，且提高服務品質占比分數；為貼近住宿者需求，評鑑採秘密客方式進行，以住客角度出發考評；除建築設備外，更著重服務品質細節，包括訂房、櫃台接待、餐飲、房務、公領域友善設施等，另員工是否即時接聽電話、電話禮儀及語氣態度等亦為考評項目。

高閔琳補充說，4月底將安排旅館業者至台中4星級旅館參訪，讓業者間彼此交流汲取經驗，強化旅宿業服務品質。

高市觀光局指出，疫情衝擊星級旅館驟降，期待藉由「旅館業品質提昇暨星級旅館評鑑」輔導計畫，除提升高雄市旅宿品質的服務外，也可讓更多高市業者成功摘星，為提高旅館業摘星意願，也會酌予補助參與中央星級評鑑報名費用。