No doubter!

2 Run Home Run

JULIO RODRIGUEZ

5-3 @Mariners pic.twitter.com/zLJcYDlcql — Russell Hartness (@RussellHartness) April 7, 2023

水手新生代球星「J-Rod」胡力歐羅德里格茲（Julio Rodriguez），開季依然火力四射，今（8）日J-Rod擊出本賽季第2轟，也是他生涯第30支全壘打，生涯打了140場比賽就完成30轟，J-Rod寫下隊史最快紀錄。

水手作客守護者，4局打完主隊以3比0領先，5上水手靠著4支安打攻下2分，將落後縮小為1分差，6局上半水手藉著克勞佛（J.P. Crawford）二壘安打追平比數，J-Rod補上2分全壘打，也是該場勝利打點，水手牛棚成功守成，以5比3收下勝利。

新人年打出28支全壘打，上季被選為美聯新人王的J-Rod，完成了職業生涯30轟的里程碑，總共花了140場，跨越了曾擔任中信兄弟打擊教練的普力斯（Jim Presley）的156場，成為水手隊史完成30轟所花場次最少的球員，而生涯打出696轟的A-Rod（Alex Rodriguez），打出生涯第30全壘打時則是在他第162場時完成。

擁有不錯腳程的J-Rod在本場跑出本季第3盜，也成為在職業生涯140場時，第3位寫下至少30轟、20盜的球員，僅次於教士明星游擊手小塔提斯（Fernando Tatis Jr.，37轟、27盜）及「草莓先生」史卓貝瑞（Darryl Strawberry，30轟、24盜）。