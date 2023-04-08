國民黨智庫執行長柯志恩近日赴美國度假及訪問，與兒子相聚後，開啟工作模式，展開交流行程，7日到華府智庫，分別與東西中心華府辦公室等單位座談。她表示，此行最大收穫是增進美國智庫對台灣現況及國民黨的認識，還自曝「任務尚未結束，後續還有許多不公開行程」。

國民黨智庫執行長柯志恩近日赴美國度假及訪問，與兒子相聚後，開啟工作模式，展開交流行程，7日到華府智庫，分別與東西中心華府辦公室等單位座談。（柯宗緯翻攝）

柯志恩今天在臉書PO文提到，工作模式正式啟動，7日來到華府智庫，分別與東西中心華府辦公室、約翰霍普金斯高級國際研究學院、以及大西洋理事會舉行座談，雙方在台美交流合作、印太地區國際形勢、兩岸關係現況、國內政治局勢等議題進行許多意見交換，相談甚歡。

柯志恩表示，東西中心副執行長兼華府辦公室主任的Satu Limaye博士，不僅關心台灣政治局勢，也殷切期盼能與台灣記者、文化工作者、及各類學生進行更多互動，並鼓勵台灣學生在東西中心網站的Asia Matters for America （AMA） 專欄投書，希望在出版台美關係刊物或研究上有更多合作，於是雙方約定好將提供相關協助。

國民黨智庫執行長柯志恩近日赴美國度假及訪問，與兒子相聚後，開啟工作模式，展開交流行程，7日到華府智庫，分別與東西中心華府辦公室等單位座談。（柯宗緯翻攝）

至於約翰霍普金斯高級國際研究學院、前美國在台協會副處長的David Keegan教授也具有豐富的東亞地區外交經驗，柯志恩與對方餐敘席間聊許多華府學界與政界對國民黨的看法，因華府圈對國民黨感到好奇，反而希望未來能增進彼此交流，協助美方了解國民黨立場。

此外，大西洋理事會的印太安全研究計畫主任Markus Garlauskas博士及中國全球研究中心副主任Colleen Cottle女士，也非常關心台海局勢。柯志恩說，在我方充分說明國民黨的親美、友日及和中政策，以及防衞和對話的2D策略，將積極強化國防，並維持兩岸對話，來維護台灣民主與印太和平穩定後，Markus Garlauskas也允諾持續深化協助盟邦夥伴抵抗武力威脅及經濟脅迫的研究，並加強與國民黨智庫交流。

柯志恩強調，此次交流最大收穫是能增進美國智庫對台灣現況及國民黨的認識，以及建立起後續密切的聯繫與交流管道，而任務尚未結束，後續還有許多「不公開」行程，稍作休息，繼續衝刺了。