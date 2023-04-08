一名女子近日控訴，一家四口原本利用清明連假要到越南玩，沒想到一到機場，旅行社竟然沒有帶他們辦理的簽證與護照，當場看著其他團員出海關，一家人只能留台灣。事後，品冠旅遊道歉認錯，稱願賠償30萬元。不過，當事人7日更新後續，扣掉4人原本繳交的團費後，旅行社只賠15萬元，並非30萬元。

原PO在臉書社團「爆料公社」發文，「關於流浪的護照，在3／6號寄出到現在4／7號一個月的時間，我們的護照終回來了。（郵寄回來）今天新聞一直在報導，當然也有不少不正確的版本，有些說已達成和解，我必須澄清 和解書還沒簽就是還未達成，協商的部分我也全交給了品保會。」

當事人表示，「關於品冠發的道歉函上面賠償金額，我想大家只看到數字30萬，但是我付出15萬的團費，所以扣除掉團費是賠償15萬，這部分我們還未協商，所以我先澄清。15萬很多嗎？其實看個人認知吧！一個人賠償37800，這筆金額是已包含精神求償，大家覺得合理就合理吧！」

原PO指出，「關於品冠貼出除了30萬，我還多要57萬，當初他們打來，我也說我只是引據，那是契約上最高上限，我就寫上去，今天他們打電話過來，當然我也問了，你們算了不包含那30萬，多的57萬要賠嗎？要賠的話 我先看要捐哪裡？很多人罵我貪得無厭，我虛心接受，法律常識不足，我也道歉。」

貼文曝光後，網友傻眼直呼、「郵戳是4/6台北寄出？看來截至3/31台北根本沒有寄妳的護照。若是如此，旅行社根本4/1當天要動員起來：開門（整個公司不可能只有一個人有鑰匙吧！）+找到妳們的護照+坐高鐵殺去高雄送去給你！！！！沒品又沒能力的旅行社」、「結果4/6休完連假才寄出的，郵戳為憑」。