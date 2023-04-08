48歲女星唐玲長期和癌症病魔奮鬥，近日驚爆長在右腹部的一顆小黑痣竟變腫又變大，她今（8日）與威廉一同主持愛傳承公益演唱會，表示幸好是虛驚一場，化驗結果是良性，但會找醫美診所處理那顆痣，因為怕它癌變，也再三強調，如果痔有顏色跟出血都要立刻提高警覺，也不要不痛不癢就不注意。

面對癌症，唐玲說每天都要調整身心，有無止盡的恐懼，「化療、放療藥都很毒，復發就是在跟死亡面對，心裡常常神經兮兮，也養狗當心靈慰藉，信仰還有心理老師都在請他們開導我。」透露有加入台大的實驗，要去取胃幽門桿菌樣本，但要做的時候，發現菌不見了，實驗就只好終止，等下次約複查再做實驗。

平常跟何妤玟有組舞團，讓個性壓抑的她開朗許多，「朋友對我正能量幫助很大。」最近也有意把房子賣掉，讓自己安排好下一步，打算賣了之後再去買別的地方或是再搬家，但她坦言有選擇障礙，仍下不了決定。