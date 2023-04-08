南韓前總統全斗煥當政時期因以軍事力量鎮壓光州運動爭取民主的示威群眾留下臭名，法院針對光州事件與貪汙行為判他賠償約2200億韓元（近新台幣51億元），但全斗煥獲特赦後宣稱存款僅29萬韓元，2021年11月去世之前拒不賠償。全斗煥的孫子今年3月在網路大爆家族醜聞宣稱爺爺是罪犯、屠殺者，還透露有大筆資產轉移到自己與其他家人名下。他在7日播出的節目中再揭祖父住處有祕密黑錢金庫，根本不窮；全宇元的母親在電話連線時還詳述金庫外觀與位置。

南韓媒體News1周六（8日）報導，全斗煥的孫子全宇元在7日播映的SBS電視台節目《好奇的故事Y》爆料，他自美返國後帶著節目製作單位前往全斗煥位於首爾延禧洞的住處。他說，以前這裡的哨所總有警衛站崗，戒備森嚴，如今哨所空無一人。他當場按下大門密碼時發現密碼無效，顯已更換，不得其門而入。他打電話給祖母，祖母並未接聽。全宇元說：「就是心虛才會躲起來。」

全斗煥的孫子帶媒體前往全斗煥生前住處。

全斗煥2021年11月去世時，遺體移出住所大門。（資料照／美聯社）

全宇元出示以前拍攝的全斗煥住所內部影片，有籃球場、游泳池、理髮室、可讓日式料理廚師下廚的廚房。提起藏錢地點，全宇元說，祖父書房外有祖母衣櫃，母親曾說屋內有個堆滿現金的祕密金庫。

全宇元在拍攝過程直接與母親通話，詢問金庫詳細位置。全宇元的母親說，走廊兩側有衣櫃，衣櫃某處有一道門，推門就會讓牆壁旋轉，還有個如同銀行金庫的鐵製旋轉盤，「金庫密室就跟我的臥房一樣大，整面牆滿是現金」。

全宇元的母親後來透過簡訊進一步說明，當局派人搜過幾次，如今已無痕跡，但當年可是裝滿現金，祕書們總是拿著大型手提包裝來好幾億現金，全斗煥的祕書一度至少5人，每人都從全斗煥手裡領到一棟位於首爾市楊川區木洞的公寓大樓。她還說，除了現金，全斗煥曾把數十億韓元換成藝術品藏在家裡。