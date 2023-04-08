桃園警察分局偵查隊接獲情資，轄內某棋牌社以會員制招攬賭客，提供場所、賭具及點數卡（籌碼）給賭客，於賭局結束後，賭客自行以點數卡結清賭資，店家則收取人頭費，每人1分鐘1元，每月營業額可達數十萬營利。店家明知有賭博行為，仍不斷推出如消費滿200元送20元（可換購泡麵、飲料）、學生折扣等活動，吸引賭客上門。

桃園某棋牌社以會員制招攬賭客，每月營業額可達數十萬營利。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園分局偵查隊與武陵所、大樹所立即組成專案小組進行監控蒐證，掌握賭場營運狀況，經完成蒐證，於7日晚間持桃園地方法院核發的搜索票查緝，現場查獲劉姓等2名工作人員、陳姓負責人及34名賭客，查扣賭具、點數卡，籌碼點數卡共計43萬餘元，以及1萬5000餘元營利所得，全案依法移請偵辦。

桃園某棋牌社以會員制招攬賭客，每月營業額可達數十萬營利。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

警方表示，假藉博弈協會競技名義，「掛羊頭賣狗肉」提供賭博場所為治安顧慮源頭，危害治安甚鉅。警方將持續掃蕩不法行為，針對可能藏汙納垢的犯罪處所，運用各式偵查手段及科技執法進行清查，並強化推動「社區警政再出發」及「清源專案2.0」工作，同時持續深入經營轄區並與居民建立友善通報網，發掘轄區內潛藏的「汙染源」，斬斷犯罪根源，以期淨化社會治安。