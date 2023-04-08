美國總統候選人小羅伯特．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）為已故美國前總統約翰．甘迺迪（John F. Kennedy），最近他在推特貼文中警告稱，美聯儲（FED）新宣布的FedNow央行數位貨幣系統恐將帶來「財務奴役和政治暴政」，此外，他還表達了美國政府開發的數位貨幣可能會威脅到人民財務自由的方式。他認為這是美聯儲試圖消滅比特幣（Bitcoin）的第一步，就像20世紀30年代美國政府頒布的黃金禁令一樣。

The Fed just announced it will introduce its “FedNow” Central Bank Digital Currency (CBDC) in July. CBDCs grease the slippery slope to financial slavery and political tyranny.



While cash transactions are anonymous, a #CBDC will allow the government to surveil all our private… — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) April 5, 2023

小甘迺迪是已故前美國總統甘迺迪的外甥，同時也是一位知名律師，現在更是美國總統競選人。特別是，他先前因爲堅定反對新冠肺炎疫苗強制接種而聲名大噪，推特帳號甚至被封鎖直到馬斯克（Elon Musk）把推特（Twitter）買下來之後才獲得解封，現在他把目光轉向了數位資產。

小甘迺迪本月早些時候向美國聯邦選舉委員會提交文件之後，他隨即發表了這份聲明。他談論了有關美聯儲新宣布的FedNow央行數位貨幣，並認爲這套央行數位貨幣的實施可能帶來「財務奴役和政治暴政」。

「如果中央銀行數位貨幣與數位身份識別和社會信用評分相結合，政府就可以在你不遵從任何法令，例如：疫苗強制接種。的情況下，政府可以凍結你的資產或限制你的支出只能在經過批准的商家消費。」

在一則推特貼文中，甘迺迪對新的美聯儲宣布感到沮喪。他表示，現在匿名的現金交易將會消失，因為由政府監控的央行數位貨幣將成為主流。此外，他還指出，「美聯儲將有權力對我們的交易施加美元限制，限制你在哪裡花錢，花多少錢，以及錢什麼時候過期」。

他認為這是美聯儲試圖消滅比特幣（Bitcoin）的第一步：「美聯儲最初將限制其中央銀行數字貨幣在銀行之間的交易，但我們不應忽視這是禁止和沒收比特幣的第一步，就像美國財政部在1930年代所頒布的黃金禁令一樣。」