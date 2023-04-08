三立都會台《TOP DOG 回家》今（8日）晚間8點播出第3集，浪浪展現才藝，讓六位藝人都很有成就感，看到羅志祥、胡宇威、陳楚河、魏蔓、任容萱與李宣榕從沮喪到開心，魏蔓就最愛虧自己，常被狗狗騎到頭上，就是因為太愛狗狗，讓狗感覺她不是主人。

節目首創實境先例，藝人將狗狗帶回家一起展開將近2個月的共同生活，觀眾可以透過電視看到藝人在家中跟浪浪相處的過程，連戶外散步都拍下畫面，而最特別是羅志祥帶著胡宇威和陳楚河參觀他的秘密基地，這也是首次曝光，也就是他為媽媽買下一塊地，讓媽媽圓夢收容流浪狗，孝順的羅志祥也表示因為爸爸長眠於這地方。

節目一開始，胡宇威焦慮的事情像大小便等，其實完全都發生，胡宇威也做好心理準備，因為他知道如果在出外景3、4天，在回家後亂大小便一定會再度發生，因此熊爸特別教他一些密招。而家裡本來就養的Chelsea也會警戒心很重，心想怎會有這隻狗來？你怎會來霸站我家？所以前期胡宇威就用關籠訓練，讓OZZY養成睡籠子，回家後沒幾天胡宇威就發現牠身體燙在發燒，立刻帶去狗醫院，一量有40.5度，胡宇威很心疼說，「難怪都病懨懨的樣子」，花了很多時間在照顧與陪伴。