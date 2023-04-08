南韓三星電子近年雖在晶圓代工投入大筆資金，但市占仍輸台積電許多。隨著ChatGPT掀起AI熱潮，AI半導體市場需求也急速升溫，韓媒認為，三星有機會藉此縮短與台積電的差距，在晶圓代工領域相抗衡。

BusinessKorea報導，業界人士透露，三星接到南韓AI晶片設計廠FuriosaAI訂單後，便開始量產Warboy第一代晶片。這是一種神經網路處理單元（NPU），採用14奈米製程技術。至於第二代Warboy晶片將於2024年上半年採三星5奈米製程推出，另一新創公司Atom of Rebellions Inc也委由三星代工。

NPU專門為AI設計，彌補GPU功耗大、價格高等短處，處理速度是GPU的10倍，價格、功耗僅約GPU的五分之一到六分之一。GPU熱潮推動AI生態系統加速，AI半導體代工也在上升。

報導指出，大客戶的首選自然是晶圓代工龍頭台積電，全球AI半導體龍頭輝達（Nvidia）是台積電的主要客戶，A100、H100晶片都委由台積電7奈米、4奈米製程代工；另一方面，其競爭對手超微也擴大對台積電下訂GPU訂單。隨著台積電美國亞利桑那州廠房落成後，預計訂單將進一步增加。

而三星電子的訂單主要以南韓晶片設計業者為主，但大部分規模很小。只是隨著許多公司紛紛投入AI半導體領域，推動代工需求上升，這也使三星對接獲大訂單滿懷希望。業內人士透露，為了平衡晶片供應，輝達可能會給三星代工訂單。

全球科技巨頭的AI產品蓄勢待發，谷歌計畫升級並重新推出AI聊天機器人Bard，大陸百度的文心一言，南韓Naver的Search GPT，以及微軟擬將ChatGPT整合到其搜尋引擎Bing。

為了因應龐大的潛在商機，三星積極布局相關基礎建設提高AI半導體產能，南韓平澤園區的P4生產線預計明年初投產，而到2042年將斥資300兆韓圜，在京畿道建設全球最大的半導體聚落，以及將於2024年投入營運的美國德州廠。